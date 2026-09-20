Электробритва Агидель 21
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 750 руб. 2 918 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499586
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
250
Описание товара Электробритва Агидель 21
Электробритва Агидель 21 представляет собой надежное и практичное решение для регулярного бритья. Плавающие головки справятся с волосами любой жесткости, а входящий в комплект триммер откроет дополнительные возможности ухода за лицом. Данная модель изготовлена из качественных материалов, что гарантирует длительный срок службы изделия.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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Электробритва Агидель 21 представляет собой надежное и практичное решение для регулярного бритья. Плавающие головки справятся с волосами любой жесткости, а входящий в комплект триммер откроет дополнительные возможности ухода за лицом. Данная модель изготовлена из качественных материалов, что гарантирует длительный срок службы изделия.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Электробритва Агидель 21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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