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Электробритва Агидель 17АС купить с доставкой в Москве
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Электробритва Агидель 17АС

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Электробритва Агидель 17АС - фото 1
Электробритва Агидель 17АС - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Агидель 17АС - фото 1
  • Электробритва Агидель 17АС - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499585
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Электробритва Агидель 17АС
2 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Агидель
Тип товара
Электробритва
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
150

Описание товара Электробритва Агидель 17АС

Электробритва Агидель 17АС аккумуляторно-сетевая электробритва с роторной системой бритья. Плавающие бреющие ножи и подвижный бреющий блок обеспечивают удобство и комфорт во время бритья, а время автономной работы - 45 минут. Время полной зарядки аккумуляторов 8 часов.

Отзывы о товаре Электробритва Агидель 17АС




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Характеристики
Бренд
Агидель
Тип товара
Электробритва
Описание
Электробритва Агидель 17АС аккумуляторно-сетевая электробритва с роторной системой бритья. Плавающие бреющие ножи и подвижный бреющий блок обеспечивают удобство и комфорт во время бритья, а время автономной работы - 45 минут. Время полной зарядки аккумуляторов 8 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Электробритва Агидель 17АС - по цене 2130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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