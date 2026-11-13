Электробритва Агидель 17АС
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Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
В наличии
Код товара: 499585
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
150
Описание товара Электробритва Агидель 17АС
Электробритва Агидель 17АС аккумуляторно-сетевая электробритва с роторной системой бритья. Плавающие бреющие ножи и подвижный бреющий блок обеспечивают удобство и комфорт во время бритья, а время автономной работы - 45 минут. Время полной зарядки аккумуляторов 8 часов.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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Электробритва Агидель 17АС аккумуляторно-сетевая электробритва с роторной системой бритья. Плавающие бреющие ножи и подвижный бреющий блок обеспечивают удобство и комфорт во время бритья, а время автономной работы - 45 минут. Время полной зарядки аккумуляторов 8 часов.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Купить Электробритва Агидель 17АС - по цене 2130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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