Мышь Qumo Fighter M38
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Qumo Fighter M38
Эффектный светящийся рисунок на внешней поверхности мыши украшает рабочее место, а динамически изменяющаяся подсветка четырех цветов привлекает внимание. Кабель в оплетке обладает оптимальной жесткостью и дает возможность избежать помех при быстрых движениях мышки в динамичных играх. Корректные технические решения в начинке мышки обеспечивают долгий срок службы и четкую работу манипулятора и позволяют сохранить доступный уровень цены. При подключении мышь работает как обычное устройство Plug-n-Play. Но, для требовательных пользователей, доступное для скачивания на сайте компании программное обеспечение позволяет легко настроить параметры работы, а также создать пользовательские макросы для работы и игр. Выделенная кнопка Fire обеспечивает дополнительное удобство в играх.
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