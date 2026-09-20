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Мышь Qumo Fighter M38 купить с доставкой в Москве
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Мышь Qumo Fighter M38

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Мышь Qumo Fighter M38 - фото 1
Мышь Qumo Fighter M38 - фото 2
Мышь Qumo Fighter M38 - фото 3
Мышь Qumo Fighter M38 - фото 4
Мышь Qumo Fighter M38 - фото 5
Мышь Qumo Fighter M38 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Qumo Fighter M38 - фото 1
  • Мышь Qumo Fighter M38 - фото 2
  • Мышь Qumo Fighter M38 - фото 3
  • Мышь Qumo Fighter M38 - фото 4
  • Мышь Qumo Fighter M38 - фото 5
  • Мышь Qumo Fighter M38 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499077
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Qumo Fighter M38

Эффектный светящийся рисунок на внешней поверхности мыши украшает рабочее место, а динамически изменяющаяся подсветка четырех цветов привлекает внимание. Кабель в оплетке обладает оптимальной жесткостью и дает возможность избежать помех при быстрых движениях мышки в динамичных играх. Корректные технические решения в начинке мышки обеспечивают долгий срок службы и четкую работу манипулятора и позволяют сохранить доступный уровень цены. При подключении мышь работает как обычное устройство Plug-n-Play. Но, для требовательных пользователей, доступное для скачивания на сайте компании программное обеспечение позволяет легко настроить параметры работы, а также создать пользовательские макросы для работы и игр. Выделенная кнопка Fire обеспечивает дополнительное удобство в играх.

Отзывы о товаре Мышь Qumo Fighter M38




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Эффектный светящийся рисунок на внешней поверхности мыши украшает рабочее место, а динамически изменяющаяся подсветка четырех цветов привлекает внимание. Кабель в оплетке обладает оптимальной жесткостью и дает возможность избежать помех при быстрых движениях мышки в динамичных играх. Корректные технические решения в начинке мышки обеспечивают долгий срок службы и четкую работу манипулятора и позволяют сохранить доступный уровень цены. При подключении мышь работает как обычное устройство Plug-n-Play. Но, для требовательных пользователей, доступное для скачивания на сайте компании программное обеспечение позволяет легко настроить параметры работы, а также создать пользовательские макросы для работы и игр. Выделенная кнопка Fire обеспечивает дополнительное удобство в играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Qumo Fighter M38 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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