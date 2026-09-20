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Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный

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Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 1
Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 2
Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 3
Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 4
Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 5
Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
  • Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497702
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
15.7

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный

Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Поясничная поддержка спины с регулировкой по высоте. Подлокотники 1D. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина пластиковая. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ MC-611N черный




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Поясничная поддержка спины с регулировкой по высоте. Подлокотники 1D. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина пластиковая. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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