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Кресло Brabix Premium Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное купить с доставкой в Москве
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Кресло Brabix Premium Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное

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Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 3
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 4
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 5
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 6
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 7
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 8
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 9
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 10
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 11
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 12
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 13
Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
рециклированная кожа
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 3
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 4
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 5
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 6
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 7
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 8
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 9
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 10
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 11
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 12
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 13
  • Кресло BRABIX PREMIUM Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное, 532978 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720090
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
рециклированная кожа
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х54х31
Вес, кг.
14.91

Описание товара Кресло Brabix Premium Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное

Кресло BRABIX PREMIUM «Oslo EX-549» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи – современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Плотная набивка, подлокотники с мягкими накладками и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Надёжный механизм "Топ-ган" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.



Теги товара: до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Oslo EX-549, рециклированная кожа, разборное пятилучие, черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
125 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
рециклированная кожа
Развернуть
Тип установки
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло BRABIX PREMIUM «Oslo EX-549» идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе. Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи – современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Плотная набивка, подлокотники с мягкими накладками и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Надёжный механизм "Топ-ган" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.


Теги товара: до 120 кг
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Доставка
Отзывы


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