Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/красное (532107)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Premium Rapid GM-102 черное/красное (532107)
Кресло BRABIX Rapid GM-102 специально разработано для профессиональных геймеров, проводящих много часов подряд за игрой, не меняя положения тела. Кресло имеет боковые поддержки и благодаря анатомически правильным изгибам каркаса обеспечивает комфортное положение сидящему. Кроме того, в кресле предусмотрена специальная подушка для поддержки спины, чтобы снизить нагрузки на поясничный отдел позвоночника. Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – искусственной кожи и дышащей сетчатой ткани TW. Данная модель обладает механизмом качания люкс с регулировкой под вес и возможностью фиксации в любом положении. Ограничение по весу - 180 кг. Модель подойдет не только геймерам, но любому, кто ценит удобство при работе за компьютером.
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