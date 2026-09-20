Колонна для стоек Avenger A2029 C-Stand 29 стальная хромированная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
285
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496433
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колонна
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
285
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, кг.
3
Описание товара Колонна для стоек Avenger A2029 C-Stand 29 стальная хромированная
3-х секционная колонна из хромированной стали, в верхней части штифт-адаптер 5/8 (16мм), в нижней части штифт-адаптер 28мм.
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Бренд
Тип товара
Колонна
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
285
Страна производитель
Китай
3-х секционная колонна из хромированной стали, в верхней части штифт-адаптер 5/8 (16мм), в нижней части штифт-адаптер 28мм.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Колонна для стоек Avenger A2029 C-Stand 29 стальная хромированная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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