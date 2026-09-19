Top.Mail.Ru
Стойка Manfrotto 1005BAC купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стойка Manfrotto 1005BAC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стойка Manfrotto 1005BAC - фото 1
Стойка Manfrotto 1005BAC - фото 2
Стойка Manfrotto 1005BAC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
118
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 100 см
  • Стойка Manfrotto 1005BAC - фото 1
  • Стойка Manfrotto 1005BAC - фото 2
  • Стойка Manfrotto 1005BAC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384850
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
118
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 100 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
2

Описание товара Стойка Manfrotto 1005BAC

3-секционная стойка с 2 подъемниками и нагрузкой до 10 кг. Стойки 1005BAC соединяются между собой для транспортировки. Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование. Съемный двухсторонний спигот-адаптер 1/4 и 3/8.

Отзывы о товаре Стойка Manfrotto 1005BAC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
118
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 100 см
Страна производитель
Китай
Описание
3-секционная стойка с 2 подъемниками и нагрузкой до 10 кг. Стойки 1005BAC соединяются между собой для транспортировки. Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование. Съемный двухсторонний спигот-адаптер 1/4 и 3/8.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка Manfrotto 1005BAC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...