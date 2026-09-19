Колеса для студийной стойки Manfrotto 110G Caster Set of 3 (100mm)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колеса для стойки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384805
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колеса для стойки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, кг.
4
Описание товара Колеса для студийной стойки Manfrotto 110G Caster Set of 3 (100mm)
Комплект из 3-х 100мм колес Manfrotto с тормозом. Совместимы со стойками с круглыми ногами диаметром 22 мм. Очень плавное передвижение.
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Комплект из 3-х 100мм колес Manfrotto с тормозом. Совместимы со стойками с круглыми ногами диаметром 22 мм. Очень плавное передвижение.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Колеса для студийной стойки Manfrotto 110G Caster Set of 3 (100mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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