Зажим Avenger C-Clamp C150 черный
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Характеристики
Тип товара
Зажимы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383915
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, кг.
1.6
Описание товара Зажим Avenger C-Clamp C150 черный
Avenger C150 – универсальный алюминиевый зажим для установки на стойки и трубы диаметром 28–78 мм. Максимальная нагрузка – 75 кг.
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Avenger C150 – универсальный алюминиевый зажим для установки на стойки и трубы диаметром 28–78 мм. Максимальная нагрузка – 75 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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