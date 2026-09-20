Основание для стоек Avenger A2009CB C-Stand стальное черное
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Характеристики
Тип товара
Основание
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
27
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496424
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Основание
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
27
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, кг.
3.1
Описание товара Основание для стоек Avenger A2009CB C-Stand стальное черное
Стойки серии Century со съемной центральной колонной - наши самые универсальные стойки с уникальной конструкцией, которая позволяет использовать базу отдельно в качестве стойки для света или с колоннами различной длины, чтобы решать широкий круг фотографических задач. База может использоваться отдельно в качестве очень низкой стойки или с колоннами разной высоты. База снабжена гнездовым креплением 28мм. Ноги складываются в одну плоскость для удобства хранения.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Основание
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
27
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
27
Страна производитель
Китай
Стойки серии Century со съемной центральной колонной - наши самые универсальные стойки с уникальной конструкцией, которая позволяет использовать базу отдельно в качестве стойки для света или с колоннами различной длины, чтобы решать широкий круг фотографических задач. База может использоваться отдельно в качестве очень низкой стойки или с колоннами разной высоты. База снабжена гнездовым креплением 28мм. Ноги складываются в одну плоскость для удобства хранения.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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