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Основание для стоек Avenger A2009CB C-Stand стальное черное купить с доставкой в Москве
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Основание для стоек Avenger A2009CB C-Stand стальное черное

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Основание для стоек Avenger A2009CB C-Stand стальное черное - фото 1
Основание для стоек Avenger A2009CB C-Stand стальное черное - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Основание
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
27
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
27
  • Основание для стоек Avenger A2009CB C-Stand стальное черное - фото 1
  • Основание для стоек Avenger A2009CB C-Stand стальное черное - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496424
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Основание
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
27
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, кг.
3.1

Описание товара Основание для стоек Avenger A2009CB C-Stand стальное черное

Стойки серии Century со съемной центральной колонной - наши самые универсальные стойки с уникальной конструкцией, которая позволяет использовать базу отдельно в качестве стойки для света или с колоннами различной длины, чтобы решать широкий круг фотографических задач. База может использоваться отдельно в качестве очень низкой стойки или с колоннами разной высоты. База снабжена гнездовым креплением 28мм. Ноги складываются в одну плоскость для удобства хранения.

Отзывы о товаре Основание для стоек Avenger A2009CB C-Stand стальное черное




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Основание
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
27
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Стойки серии Century со съемной центральной колонной - наши самые универсальные стойки с уникальной конструкцией, которая позволяет использовать базу отдельно в качестве стойки для света или с колоннами различной длины, чтобы решать широкий круг фотографических задач. База может использоваться отдельно в качестве очень низкой стойки или с колоннами разной высоты. База снабжена гнездовым креплением 28мм. Ноги складываются в одну плоскость для удобства хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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