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Стойка Manfrotto MSTANDVR черный купить с доставкой в Москве
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Стойка Manfrotto MSTANDVR черный

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Стойка Manfrotto MSTANDVR черный - фото 1
Стойка Manfrotto MSTANDVR черный - фото 2
Стойка Manfrotto MSTANDVR черный - фото 3
Стойка Manfrotto MSTANDVR черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная высота, см
72
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 86 см
  • Стойка Manfrotto MSTANDVR черный - фото 1
  • Стойка Manfrotto MSTANDVR черный - фото 2
  • Стойка Manfrotto MSTANDVR черный - фото 3
  • Стойка Manfrotto MSTANDVR черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384560
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная высота, см
72
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 86 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
1.2

Описание товара Стойка Manfrotto MSTANDVR черный

Стойка алюминиевая предназначена для установки камер на 360 °. Выравнивающая нога, которая позволяет быстро установить уровень горизонта.

Отзывы о товаре Стойка Manfrotto MSTANDVR черный




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная высота, см
72
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 86 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка алюминиевая предназначена для установки камер на 360 °. Выравнивающая нога, которая позволяет быстро установить уровень горизонта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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