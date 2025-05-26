Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF432C16BBK2/32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF432C16BBK2/32)
Для кого и под какие задачи
Комплект из двух модулей по 16 ГБ отлично подойдёт для создания мощной игровой системы или высокопроизводительной рабочей станции. Он закрывает потребности в ресурсоёмких задачах, таких как запуск современных AAA-игр на высоких настройках, профессиональный монтаж видео, работа с 3D-графикой и одновременная работа в десятках вкладок браузера с фоновыми приложениями. Этот объём и скорость представляют собой золотую середину между базовыми офисными конфигурациями и экстремальными оверклокерскими наборами, обеспечивая запас производительности на годы вперёд без переплаты за избыточные гигабайты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, выпущенных в последние годы. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки в настольные компьютеры и не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где используются планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объём комплекта составляет 32 гигабайта (2x16 ГБ), что сегодня считается оптимальным для любых требовательных задач. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на плавность в играх с открытым миром, скорость отклика системы при работе с большими архивами и скорость рендеринга сложных сцен. Этот частотный уровень даёт ощутимый прирост производительности в сравнении со стандартными модулями на 2133 или 2400 МГц, особенно в связке с современными процессорами, любящими быструю память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей составляют CL16, что при частоте 3200 МГц является сбалансированным соотношением, обеспечивающим хорошую латентность и высокую пропускную способность. Рабочее напряжение 1.35 В типично для высокочастотных модулей DDR4. Для простой и безопасной активации заявленной частоты комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить оптимальные настройки в BIOS материнской платы одним кликом, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством материнских плат на чипсетах Intel 300, 400, 500, 600 серий и AMD 300, 400, 500, 600 серий, поддерживающих стандарт DDR4. Однако важно помнить, что для стабильной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали как материнская плата, так и установленный процессор, особенно для платформ AMD Ryzen. Перед покупкой рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами башенного типа, что делает установку удобной даже в тесных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для сдержанных рабочих станций или сборок, где приоритетом является надежность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация сразу позволяет активировать двухканальный режим работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно сказываясь на общей производительности системы. Для правильной активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2 согласно инструкции.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является несовместимость с платформами, поддерживающими только память DDR3 или новейшую DDR5 – физически установить эти планки в неподходящие слоты невозможно. Хотя частота 3200 МГц достигается через XMP, на некоторых старых или базовых материнских платах модули могут заработать лишь на стандартной для платформы частоте (например, 2133 МГц), поэтому проверка спецификаций платы обязательна. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, желающего получить надёжный и быстрый объём в 32 ГБ для игр и работы, однако тем, кто планирует профессиональный рендеринг или виртуализацию, возможно, стоит сразу рассмотреть комплекты на 64 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Комплект из двух модулей по 16 ГБ отлично подойдёт для создания мощной игровой системы или высокопроизводительной рабочей станции. Он закрывает потребности в ресурсоёмких задачах, таких как запуск современных AAA-игр на высоких настройках, профессиональный монтаж видео, работа с 3D-графикой и одновременная работа в десятках вкладок браузера с фоновыми приложениями. Этот объём и скорость представляют собой золотую середину между базовыми офисными конфигурациями и экстремальными оверклокерскими наборами, обеспечивая запас производительности на годы вперёд без переплаты за избыточные гигабайты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, выпущенных в последние годы. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки в настольные компьютеры и не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где используются планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объём комплекта составляет 32 гигабайта (2x16 ГБ), что сегодня считается оптимальным для любых требовательных задач. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на плавность в играх с открытым миром, скорость отклика системы при работе с большими архивами и скорость рендеринга сложных сцен. Этот частотный уровень даёт ощутимый прирост производительности в сравнении со стандартными модулями на 2133 или 2400 МГц, особенно в связке с современными процессорами, любящими быструю память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей составляют CL16, что при частоте 3200 МГц является сбалансированным соотношением, обеспечивающим хорошую латентность и высокую пропускную способность. Рабочее напряжение 1.35 В типично для высокочастотных модулей DDR4. Для простой и безопасной активации заявленной частоты комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить оптимальные настройки в BIOS материнской платы одним кликом, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством материнских плат на чипсетах Intel 300, 400, 500, 600 серий и AMD 300, 400, 500, 600 серий, поддерживающих стандарт DDR4. Однако важно помнить, что для стабильной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали как материнская плата, так и установленный процессор, особенно для платформ AMD Ryzen. Перед покупкой рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами башенного типа, что делает установку удобной даже в тесных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для сдержанных рабочих станций или сборок, где приоритетом является надежность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация сразу позволяет активировать двухканальный режим работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно сказываясь на общей производительности системы. Для правильной активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2 согласно инструкции.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является несовместимость с платформами, поддерживающими только память DDR3 или новейшую DDR5 – физически установить эти планки в неподходящие слоты невозможно. Хотя частота 3200 МГц достигается через XMP, на некоторых старых или базовых материнских платах модули могут заработать лишь на стандартной для платформы частоте (например, 2133 МГц), поэтому проверка спецификаций платы обязательна. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, желающего получить надёжный и быстрый объём в 32 ГБ для игр и работы, однако тем, кто планирует профессиональный рендеринг или виртуализацию, возможно, стоит сразу рассмотреть комплекты на 64 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Товар в заводской упаковке, качество соответствует заявленному.
Достоинства:
Комментарий:
пишу отзыв спустя полгода , работала память на 3600 сейчас стали вылетать ошибки при установке игр , что только не пробовал делать а дело оказалось в памяти поменял профиль на 3000 и все заработало .
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый.Все работает как надо, все запоковано,товар не вскрывался. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
топовая память, минусов нет
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро(1 день), упаковка в идеале, все запечатано, XMP на 3600 встал из коробки(B550M AORUS ELITE + R7 5700x), проблем\\ошибок нет (надеюсь и не будет), чипы SK hynix, плашки увесистые и толстые, греются ощутимо, ничего сверхъестественного, выше профилем, чем Fury Beast, которые я ими заменил, брал с расчетом на чуть большую стабильность, чтобы снизить нагрузку на контроллер памяти при 3600, прирост в скорости тут небольшой, но по показателям вполне себе, мне такое нравится - xmp поставил и забыл)
Достоинства:
Комментарий:
пришла память в запечатанной коробке, всё отлично, в биосе поставил XMP профиль всё работает)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал 2х16 для замены 4х8. Так как предыдущие плашки были без подсветки, решил заодно с подсветкой взять эти. С платой MSI B550M-PRO VDH и Ryzen 7 5700X3D зафурыжили сразу, профиль XMP по 3600 Mt/s запустился без проблем. Подстветка нормально включается и выставляется через MSI Mystic Light, лично для меня это удобно, всё в одном. Буду пользоваться дальше, надеюсь, проблем не будет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная озу. Новая, заводские пломбы не вскрыты. XMP свой держит, тайминги низкие. Подсветка синхронизирована между обоими плашками.
Достоинства:
Комментарий:
Память встала без проблем, включил xmp профиль - стабильная работа, плашки тяжелые качественные, подсветка приятная, рекомендую, доставка быстрая, фирменная упаковка все запечатано и аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Гарантированное качество. Купил, поставил, забыл. Гонятся до 4133, но решил снизить. Ps. Жалко что подсветку без ПО не отключить.
Достоинства:
Комментарий:
Балдеж, завелась без проблем с р5 5600, поставил xmp и на этом всё Несколько месяцев без проблем :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные мозги, полёт нормальный, все тесты проходит. Упаковка заводская - хорошая и пупырка добавлена для учёта особенностей службы доставки.
Достоинства:
Комментарий:
отличные плашки в сë запустилось с разу
Достоинства:
Комментарий:
работает, завелась через xmp на своей частоте 3600, всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, xmp на b-450 чипсете спокойно завелась.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, сразу взяла xmp на 3600. До этого стояла adata, которая на такой частоте работать не хотела. P.S. R7 5700x3d, b550 Steel Legend
Достоинства:
Комментарий:
Мужики налетай!Это платный профиль разгона,за бабки делал,я не жадный.Отличная память по хорошей цене.Берите пример,помогайте людям с настройками,всем добра!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ОЗУ. RGB работает. С прогой fury ctrl, можно настроить цвета по вкусу. Буду заказывать ещё две планки, чтоб все 128 гигов забить.
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный, продавец адекватный, но по личным причинам пришлось отказаться, этот комментарий ни в коем случае не негативный. всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память :) . 4000-16-22-22-39 CR1 напряжение V.1.45 шина Bclk+Fclk 2000Mhz R5 5800x. Добавил фото и, для секты Intel :) . Aida чт.п 55252, за.п 31993, кп.п 52594, зд.п 65.7нс, Julia 113454, Fp64 9738. Stalker Anomaly (100GB занимает это чудо :) 57-61 fps. 3440x1440 165Hz, Gf 3800Ti 12Gb. Для, нормальной работы подсветки, запустите, Вашу программу, по управлению ею, пока не запустил Asus Armoury Crate, светило коряво или вообще отключалось, хотел уже нести назад.
Достоинства:
Комментарий:
Память на GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2. r7 5700x3d работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо.Упаковка заводская но пломб не было.Завелась с полпинка.Будк тестить в играх.Дополняю отзыв:По сравнению с прошлой памятью которая вышла из строя эта память намного лучше.Фпс в сталкер 2 вырос с 43 до стабильных 120.Удивительно.
Достоинства:
Комментарий:
Память завелась на 3600, подсветка светится (лампочка горит, дурачок радуется). Заказ пришёл в упаковке, которую уже вскрывали, на фото видно как переклеен скотч. В комплекте не хватает листовки с информацией по гарантии.
Достоинства:
Комментарий:
После установки памяти в новую материнскую плату, решил потереть их своей микро-фиброй....стою такой тру-тру...слышу что то на пол падает. Закончил протирать, отложил плашки в сторону, смотрю какая то серенькая хрень на полу валяется, поднимаю, а это СМД компонент от плашки отвалился)))))Первый раз в жизни такое происходит вообще с ПК комплектующими) Благо память работает и надеюсь будет все без перебоев, так как по гарантии я такое не верну( зачем им верить что он отвалился от простых касаний тряпки, если можно сказать что ее уронил вот он и отвалился, гуляй лесом. Короче впечатление от покупки и в целом компание испортилось чуть
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF432C16BBK2/32)
Достоинства:
Комментарий:
Товар в заводской упаковке, качество соответствует заявленному.
Достоинства:
Комментарий:
пишу отзыв спустя полгода , работала память на 3600 сейчас стали вылетать ошибки при установке игр , что только не пробовал делать а дело оказалось в памяти поменял профиль на 3000 и все заработало .
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый.Все работает как надо, все запоковано,товар не вскрывался. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
топовая память, минусов нет
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро(1 день), упаковка в идеале, все запечатано, XMP на 3600 встал из коробки(B550M AORUS ELITE + R7 5700x), проблем\\ошибок нет (надеюсь и не будет), чипы SK hynix, плашки увесистые и толстые, греются ощутимо, ничего сверхъестественного, выше профилем, чем Fury Beast, которые я ими заменил, брал с расчетом на чуть большую стабильность, чтобы снизить нагрузку на контроллер памяти при 3600, прирост в скорости тут небольшой, но по показателям вполне себе, мне такое нравится - xmp поставил и забыл)
Достоинства:
Комментарий:
пришла память в запечатанной коробке, всё отлично, в биосе поставил XMP профиль всё работает)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал 2х16 для замены 4х8. Так как предыдущие плашки были без подсветки, решил заодно с подсветкой взять эти. С платой MSI B550M-PRO VDH и Ryzen 7 5700X3D зафурыжили сразу, профиль XMP по 3600 Mt/s запустился без проблем. Подстветка нормально включается и выставляется через MSI Mystic Light, лично для меня это удобно, всё в одном. Буду пользоваться дальше, надеюсь, проблем не будет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная озу. Новая, заводские пломбы не вскрыты. XMP свой держит, тайминги низкие. Подсветка синхронизирована между обоими плашками.
Достоинства:
Комментарий:
Память встала без проблем, включил xmp профиль - стабильная работа, плашки тяжелые качественные, подсветка приятная, рекомендую, доставка быстрая, фирменная упаковка все запечатано и аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Гарантированное качество. Купил, поставил, забыл. Гонятся до 4133, но решил снизить. Ps. Жалко что подсветку без ПО не отключить.
Достоинства:
Комментарий:
Балдеж, завелась без проблем с р5 5600, поставил xmp и на этом всё Несколько месяцев без проблем :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные мозги, полёт нормальный, все тесты проходит. Упаковка заводская - хорошая и пупырка добавлена для учёта особенностей службы доставки.
Достоинства:
Комментарий:
отличные плашки в сë запустилось с разу
Достоинства:
Комментарий:
работает, завелась через xmp на своей частоте 3600, всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, xmp на b-450 чипсете спокойно завелась.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, сразу взяла xmp на 3600. До этого стояла adata, которая на такой частоте работать не хотела. P.S. R7 5700x3d, b550 Steel Legend
Достоинства:
Комментарий:
Мужики налетай!Это платный профиль разгона,за бабки делал,я не жадный.Отличная память по хорошей цене.Берите пример,помогайте людям с настройками,всем добра!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ОЗУ. RGB работает. С прогой fury ctrl, можно настроить цвета по вкусу. Буду заказывать ещё две планки, чтоб все 128 гигов забить.
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный, продавец адекватный, но по личным причинам пришлось отказаться, этот комментарий ни в коем случае не негативный. всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память :) . 4000-16-22-22-39 CR1 напряжение V.1.45 шина Bclk+Fclk 2000Mhz R5 5800x. Добавил фото и, для секты Intel :) . Aida чт.п 55252, за.п 31993, кп.п 52594, зд.п 65.7нс, Julia 113454, Fp64 9738. Stalker Anomaly (100GB занимает это чудо :) 57-61 fps. 3440x1440 165Hz, Gf 3800Ti 12Gb. Для, нормальной работы подсветки, запустите, Вашу программу, по управлению ею, пока не запустил Asus Armoury Crate, светило коряво или вообще отключалось, хотел уже нести назад.
Достоинства:
Комментарий:
Память на GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2. r7 5700x3d работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо.Упаковка заводская но пломб не было.Завелась с полпинка.Будк тестить в играх.Дополняю отзыв:По сравнению с прошлой памятью которая вышла из строя эта память намного лучше.Фпс в сталкер 2 вырос с 43 до стабильных 120.Удивительно.
Достоинства:
Комментарий:
Память завелась на 3600, подсветка светится (лампочка горит, дурачок радуется). Заказ пришёл в упаковке, которую уже вскрывали, на фото видно как переклеен скотч. В комплекте не хватает листовки с информацией по гарантии.
Достоинства:
Комментарий:
После установки памяти в новую материнскую плату, решил потереть их своей микро-фиброй....стою такой тру-тру...слышу что то на пол падает. Закончил протирать, отложил плашки в сторону, смотрю какая то серенькая хрень на полу валяется, поднимаю, а это СМД компонент от плашки отвалился)))))Первый раз в жизни такое происходит вообще с ПК комплектующими) Благо память работает и надеюсь будет все без перебоев, так как по гарантии я такое не верну( зачем им верить что он отвалился от простых касаний тряпки, если можно сказать что ее уронил вот он и отвалился, гуляй лесом. Короче впечатление от покупки и в целом компание испортилось чуть