Память оперативная DDR5 Kingston 32GB 5600MHz DIMM (KCP556UD8-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston 32GB 5600MHz DIMM (KCP556UD8-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдет пользователям, собирающим современный универсальный или игровой ПК. Объема 32 ГБ достаточно для комфортной игры в любые современные проекты, работы с десятками вкладок в браузере, а также для нетребовательного монтажа видео и обработки фото. По сравнению с базовыми модулями этот комплект предлагает более высокую частоту для лучшей отзывчивости системы, но при этом он не позиционируется как экстремальный оверклокерский вариант, что делает его оптимальным выбором по соотношению цены и производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 – новейшего поколения на данный момент. Она обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4, но требует совместимой материнской платы с соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объемом 32 ГБ с эффективной частотой 5600 МГц. Такого объема хватит для большинства задач на годы вперед, обеспечивая запас для многозадачности и тяжелых приложений. Высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между памятью и процессором, что в играх может выражаться в увеличении минимального FPS и снижении просадок, а в рабочих приложениях – в более быстрой загрузке и обработке файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные тайминги (например, CAS Latency) для этой модели обычно указываются в спецификациях, и их сочетание с частотой 5600 МГц формирует баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать его штатную частоту 5600 МГц через настройки BIOS/UEFI без сложного ручного разгона. Напряжение при работе в разогнанном режиме соответствует стандартам DDR5.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее) и AMD (процессоры серий Ryzen 7000 и новее), построенными на базе чипсетов с поддержкой DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически несовместимы с DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте рекомендуется свежая версия BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен низкопрофильным алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Его скромная высота минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что важно учитывать при сборке компактных систем. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для пользователей, которые ценят надежность и не уделяют внимания световым эффектам.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширить объем памяти, рекомендуется докупать точно такую же модель для максимальной совместимости и стабильности работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – физическая и электрическая несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3. Даже на совместимой материнской плате для работы на частоте 5600 МГц через XMP может потребоваться обновление BIOS. Поскольку это одиночная планка, для раскрытия полного потенциала платформы желательно изначально приобретать комплект из двух модулей. Этот вариант оптимален для сборки с расчетом на дальнейший апгрейд, для пользователей, которым критичен большой объем в одном слоте, или для рабочих станций, где двухканальный режим не является первостепенным приоритетом.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдет пользователям, собирающим современный универсальный или игровой ПК. Объема 32 ГБ достаточно для комфортной игры в любые современные проекты, работы с десятками вкладок в браузере, а также для нетребовательного монтажа видео и обработки фото. По сравнению с базовыми модулями этот комплект предлагает более высокую частоту для лучшей отзывчивости системы, но при этом он не позиционируется как экстремальный оверклокерский вариант, что делает его оптимальным выбором по соотношению цены и производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 – новейшего поколения на данный момент. Она обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4, но требует совместимой материнской платы с соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объемом 32 ГБ с эффективной частотой 5600 МГц. Такого объема хватит для большинства задач на годы вперед, обеспечивая запас для многозадачности и тяжелых приложений. Высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между памятью и процессором, что в играх может выражаться в увеличении минимального FPS и снижении просадок, а в рабочих приложениях – в более быстрой загрузке и обработке файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные тайминги (например, CAS Latency) для этой модели обычно указываются в спецификациях, и их сочетание с частотой 5600 МГц формирует баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать его штатную частоту 5600 МГц через настройки BIOS/UEFI без сложного ручного разгона. Напряжение при работе в разогнанном режиме соответствует стандартам DDR5.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее) и AMD (процессоры серий Ryzen 7000 и новее), построенными на базе чипсетов с поддержкой DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически несовместимы с DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте рекомендуется свежая версия BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен низкопрофильным алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Его скромная высота минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что важно учитывать при сборке компактных систем. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для пользователей, которые ценят надежность и не уделяют внимания световым эффектам.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширить объем памяти, рекомендуется докупать точно такую же модель для максимальной совместимости и стабильности работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – физическая и электрическая несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3. Даже на совместимой материнской плате для работы на частоте 5600 МГц через XMP может потребоваться обновление BIOS. Поскольку это одиночная планка, для раскрытия полного потенциала платформы желательно изначально приобретать комплект из двух модулей. Этот вариант оптимален для сборки с расчетом на дальнейший апгрейд, для пользователей, которым критичен большой объем в одном слоте, или для рабочих станций, где двухканальный режим не является первостепенным приоритетом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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