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Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White купить с доставкой в Москве
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Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White

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Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White - фото 1
Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White - фото 2
Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White - фото 3
Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White - фото 1
  • Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White - фото 2
  • Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White - фото 3
  • Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493099
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
81

Описание товара Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White

Мышь проводная Smartbuy 334 One в белом корпусе со стилизаций «змеиная кожа» – идеальный аксессуар для повседневного пользования. Его симметричная конструкция обеспечивает комфорт, в какой бы руке мышь ни оказалась. Главная особенность аксессуара в наличии многоцветной подсветки. Максимальное разрешение лазерного сенсора Smartbuy 334 One составляет 1000 dpi. Это позволяет использовать манипулятор на любой текстуре поверхности без потерь качества управления. Подключаясь посредством USB, модель оборудована проводом 1.5 м, что дарит свободу действий. Наличие трех кнопок обеспечивает легкость управления.

Отзывы о товаре Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Описание
Мышь проводная Smartbuy 334 One в белом корпусе со стилизаций «змеиная кожа» – идеальный аксессуар для повседневного пользования. Его симметричная конструкция обеспечивает комфорт, в какой бы руке мышь ни оказалась. Главная особенность аксессуара в наличии многоцветной подсветки. Максимальное разрешение лазерного сенсора Smartbuy 334 One составляет 1000 dpi. Это позволяет использовать манипулятор на любой текстуре поверхности без потерь качества управления. Подключаясь посредством USB, модель оборудована проводом 1.5 м, что дарит свободу действий. Наличие трех кнопок обеспечивает легкость управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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