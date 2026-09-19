Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493099
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
81
Описание товара Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White
Мышь проводная Smartbuy 334 One в белом корпусе со стилизаций «змеиная кожа» – идеальный аксессуар для повседневного пользования. Его симметричная конструкция обеспечивает комфорт, в какой бы руке мышь ни оказалась. Главная особенность аксессуара в наличии многоцветной подсветки. Максимальное разрешение лазерного сенсора Smartbuy 334 One составляет 1000 dpi. Это позволяет использовать манипулятор на любой текстуре поверхности без потерь качества управления. Подключаясь посредством USB, модель оборудована проводом 1.5 м, что дарит свободу действий. Наличие трех кнопок обеспечивает легкость управления.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 570 руб. 690 руб.143 руб. в СплитМышь A4Tech OP-530NU черный
-
В наличииЦена 580 руб. 770 руб.145 руб. в СплитМышь Defender Optical GM-933 (52933)
-
В наличииЦена 580 руб. 1 450 руб.145 руб. в СплитМышь Sven RX-570SW SV-020910
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитМышь Oklick 495MW Black-Gold USB
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U
-
В наличииЦена 600 руб. 910 руб.150 руб. в СплитМышь Acer OMW130 черный (ZL.MCEEE.00J)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитМышь Logitech M100, White (910-006764)
-
В наличииЦена 620 руб. 870 руб.155 руб. в СплитМышь Defender GM-640L
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитМышь Acer OMR031 (ZL.MCEEE.008) черный/синий
-
В наличииЦена 620 руб. 940 руб.155 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM12S черный
-
В наличииЦена 620 руб. 1 130 руб.155 руб. в СплитМышь Logitech M100 темно-серая (910-005006)
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитМышь Genius NX-7005 black USB (31030017400)
Мышь проводная Smartbuy 334 One в белом корпусе со стилизаций «змеиная кожа» – идеальный аксессуар для повседневного пользования. Его симметричная конструкция обеспечивает комфорт, в какой бы руке мышь ни оказалась. Главная особенность аксессуара в наличии многоцветной подсветки. Максимальное разрешение лазерного сенсора Smartbuy 334 One составляет 1000 dpi. Это позволяет использовать манипулятор на любой текстуре поверхности без потерь качества управления. Подключаясь посредством USB, модель оборудована проводом 1.5 м, что дарит свободу действий. Наличие трех кнопок обеспечивает легкость управления.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь SmartBuy One (SBM-334-W) White