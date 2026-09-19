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Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
750 руб.
1 310
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486685
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Машинка для стрижки Aresa AR-1805 позволит самостоятельно придать нужную форму волосам без посещения парикмахерской. Машинка оснащена вибрационным двигателем мощностью 10 Вт, что дает возможность стричь с ее помощью мягкие, детские волосики. С помощью имеющихся в комплекте с машинкой насадок (4 шт.) можно точно выбрать длину стрижки. Минимальная длина составляет 3 мм, а максимальная – 12 мм. Помимо насадок длину стрижки можно откорректировать и с помощью кнопки-регулятора (5 установок). Машинка для стрижки Aresa AR-1805 обладает эргономичной формой корпуса, за счет чего ее удобно удерживать в руках и легко производить манипуляции во время стрижки. При изготовлении лезвий использовалась нержавеющая сталь, что предполагает довольно длительный срок их службы. Для них предусмотрена защитная крышка, которая будет весьма кстати при транспортировке машинки. Поддерживать машинку для стрижки в идеальном состоянии помогут щеточка для очищения насадок и масло для смазывания лезвий. Кроме того, в комплекте есть ножницы и расческа.
Машинка для стрижки Aresa AR-1805 позволит самостоятельно придать нужную форму волосам без посещения парикмахерской. Машинка оснащена вибрационным двигателем мощностью 10 Вт, что дает возможность стричь с ее помощью мягкие, детские волосики. С помощью имеющихся в комплекте с машинкой насадок (4 шт.) можно точно выбрать длину стрижки. Минимальная длина составляет 3 мм, а максимальная – 12 мм. Помимо насадок длину стрижки можно откорректировать и с помощью кнопки-регулятора (5 установок). Машинка для стрижки Aresa AR-1805 обладает эргономичной формой корпуса, за счет чего ее удобно удерживать в руках и легко производить манипуляции во время стрижки. При изготовлении лезвий использовалась нержавеющая сталь, что предполагает довольно длительный срок их службы. Для них предусмотрена защитная крышка, которая будет весьма кстати при транспортировке машинки. Поддерживать машинку для стрижки в идеальном состоянии помогут щеточка для очищения насадок и масло для смазывания лезвий. Кроме того, в комплекте есть ножницы и расческа.
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