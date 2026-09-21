Описание товара Машинка для стрижки Hyundai H-HC7110 серебристый/черный 5Вт (насадок в компл:6шт)

Удобная машинка для стрижки Hyundai H-HC7110 позволит в домашних условиях создавать причёски и фейды не хуже, чем те, что сделаны в профессиональной парикмахерской. Прибор работает с максимальной мощностью 5 Ватт, которая для удобства пользователя разделена на два скоростных режима – стандартный и турбо. Современные мужские стрижки используют мягкие градиенты, создаваемые плавной сменой длины волос. Как раз они и называются фейдами. Для них требуется машинка с тонкой настройкой длины. Именно такой и является Hyundai H-HC7110. С ней шевелюру можно довести до необходимой длины в пределах от 3 до 30 мм. Переходы с данной моделью будут выглядеть изящно и аккуратно. Для тонкого ухода за волосами и подстройки устройства под нужные условия в комплекте с машинкой поставляется сразу шесть различных насадок. С ними разнообразие возможных стрижек будет ограничивать только полёт фантазии. Hyundai H-HC7110 питается от ёмкого аккумулятора, который полностью заряжается от нуля до 100% за три часа. Полное время его непрерывной работы составляет также 180 минут. Этого вполне достаточно даже для создания даже самой сложной причёски. Для удобства уровень текущего заряда батарейки вынесен на яркий дисплей, расположенный на лицевой панели устройства. Корпус Hyundai H-HC7110 изготовлен из металла и пластика, он имеет строгий и стильный вид. Машинка прекрасно впишется в любой интерьер, а благодаря своим компактным размерам – и в любой ящик ванной комнаты.