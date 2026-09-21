Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт)
Hyundai H-HC7171 – это электрическая машинка для стрижки с регулируемой длиной. Стрижка и уход за волосами на лице – сложный процесс, требующий опыта, сноровки и внимания. С данной моделью он станет проще. Эргономичный корпус девайса легко ложится в руку и не проскальзывает в ней во время работы. Прибор выполнен в строгом чёрно-нефритовом хайтек-дизайне. Тумблер включения и выключения, а также регулятор, отвечающий за длину, располагаются в быстром и удобном доступе для манипуляций непосредственно во время стрижки. Эта особенность позволяет делать плавные переходы в длинах волос – фейды. Hyundai H-HC7171 питается от сети, а в комплекте с ней поставляется длинный и эластичный кабель. Так что ситуации, когда работа не закончена, а машинка неожиданно села, исключены. Также набор, идущий с устройством, включает сразу четыре насадки с различными вариациями предусмотренной длины, пятая – защитная. Кроме того, с Hyundai H-HC7171 также поставляются масло в масленке и щеточка для ухода за механизмами устройства. К машинке прилагается инструкция полностью на русском языке, которая поможет решить возможные вопросы, возникающие в процессе эксплуатации.
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