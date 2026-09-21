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Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) купить с доставкой в Москве
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Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт)

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Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 1
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 2
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 3
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 4
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 5
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 6
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 7
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 8
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 9
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 10
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 11
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 12
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 13
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 14
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 15
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 16
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 17
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 18
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 19
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 20
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 21
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 22
Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 1
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 2
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 3
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 4
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 5
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 6
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 7
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 8
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 9
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 10
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 11
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 12
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 13
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 14
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 15
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 16
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 17
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 18
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 19
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 20
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 21
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 22
  • Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703747
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Машинка для стрижки
Количество насадок
4
Комплектация
машинка, 4 насадки (3/6/9/12 мм), документация, масло для смазки, щеточка для очистки, упаковка
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
титан
Минимальная длина стрижки
3 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети
Способ регулировки длины
регулировка
Страна производства
Республика Корея
Стрижка бороды
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х7
Вес, г.
750

Описание товара Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт)

Hyundai H-HC7171 – это электрическая машинка для стрижки с регулируемой длиной. Стрижка и уход за волосами на лице – сложный процесс, требующий опыта, сноровки и внимания. С данной моделью он станет проще. Эргономичный корпус девайса легко ложится в руку и не проскальзывает в ней во время работы. Прибор выполнен в строгом чёрно-нефритовом хайтек-дизайне. Тумблер включения и выключения, а также регулятор, отвечающий за длину, располагаются в быстром и удобном доступе для манипуляций непосредственно во время стрижки. Эта особенность позволяет делать плавные переходы в длинах волос – фейды. Hyundai H-HC7171 питается от сети, а в комплекте с ней поставляется длинный и эластичный кабель. Так что ситуации, когда работа не закончена, а машинка неожиданно села, исключены. Также набор, идущий с устройством, включает сразу четыре насадки с различными вариациями предусмотренной длины, пятая – защитная. Кроме того, с Hyundai H-HC7171 также поставляются масло в масленке и щеточка для ухода за механизмами устройства. К машинке прилагается инструкция полностью на русском языке, которая поможет решить возможные вопросы, возникающие в процессе эксплуатации.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Hyundai H-HC7171 черный/нефритовый 8Вт (насадок в компл:4шт)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Машинка для стрижки
Количество насадок
4
Комплектация
машинка, 4 насадки (3/6/9/12 мм), документация, масло для смазки, щеточка для очистки, упаковка
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
титан
Минимальная длина стрижки
3 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети
Способ регулировки длины
регулировка
Страна производства
Республика Корея
Стрижка бороды
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-HC7171 – это электрическая машинка для стрижки с регулируемой длиной. Стрижка и уход за волосами на лице – сложный процесс, требующий опыта, сноровки и внимания. С данной моделью он станет проще. Эргономичный корпус девайса легко ложится в руку и не проскальзывает в ней во время работы. Прибор выполнен в строгом чёрно-нефритовом хайтек-дизайне. Тумблер включения и выключения, а также регулятор, отвечающий за длину, располагаются в быстром и удобном доступе для манипуляций непосредственно во время стрижки. Эта особенность позволяет делать плавные переходы в длинах волос – фейды. Hyundai H-HC7171 питается от сети, а в комплекте с ней поставляется длинный и эластичный кабель. Так что ситуации, когда работа не закончена, а машинка неожиданно села, исключены. Также набор, идущий с устройством, включает сразу четыре насадки с различными вариациями предусмотренной длины, пятая – защитная. Кроме того, с Hyundai H-HC7171 также поставляются масло в масленке и щеточка для ухода за механизмами устройства. К машинке прилагается инструкция полностью на русском языке, которая поможет решить возможные вопросы, возникающие в процессе эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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