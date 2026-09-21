Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704284
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
60 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
1
Комплектация
машинка, адаптер питания, документация, масло для смазки, ножницы, расческа, регулируемая насадка, щеточка для очистки
Максимальная длина стрижки
15
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
6 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
402
Описание товара Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт)
Машинка для стрижки Maxwell 2103 оснащена аккумуляторной батареей, позволяющей использовать устройства автономно, что значительно облегчит задачу парикмахера. Мощность аккумулятора рассчитана на длительную работу.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
60 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
1
Комплектация
машинка, адаптер питания, документация, масло для смазки, ножницы, расческа, регулируемая насадка, щеточка для очистки
Максимальная длина стрижки
15
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
6 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
регулировка
Развернуть
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Машинка для стрижки Maxwell 2103 оснащена аккумуляторной батареей, позволяющей использовать устройства автономно, что значительно облегчит задачу парикмахера. Мощность аккумулятора рассчитана на длительную работу.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт)