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Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182) купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182)

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Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182) - фото 1
Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182) - фото 2
Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182) - фото 3
Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182) - фото 1
  • Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182) - фото 2
  • Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182) - фото 3
  • Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486238
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
817

Описание товара Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182)

HD 200 PRO — это гораздо больше, чем просто наушники. Это чуткий инструмент профессионального уровня. Наушники генерируют детальный, динамичный звук, одновременно эффективно защищая от окружающего шума, чтобы вы не отвлекались от работы – дома, в студии или во время живого концерта. Закрытый тип этих наушников в сочетании с легким весом и прочной конструкцией обеспечивают высокий уровень комфорта и защиты от окружающего шума – такое сочетание свойств оптимально для работы в условиях весьма продолжительных сессий записи, концертного мониторинга или сведения аудио материала. Вы можете работать в них долго, очень долго, несколько часов и даже целые сутки. HD 200 PRO не повиснут на вас неподъемным грузом, ведь за их созданием стоит наш более чем 70-летний опыт. В HD 200 PRO используются мягкие амбушюры, подушка оголовья и 2-метровый, не сковывающий движения кабель с разъемом джек 3, 5 мм и адаптер-переходник на джек 6, 3 мм. Наушники воспроизводит звук очень высокого разрешения, выделяя каждую деталь и прекрасно передавая динамику аудио материала. Если вы хотите, чтобы микс получился идеальным – это ваш инструмент. За разумные деньги вы получаете инструмент профессионального уровня, который может работать с ноутбуком, микшерным пультом или электропиано. С HD 200 PRO вы получите немного больше удовольствия при создании любимой музыки.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 200 PRO (507182)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Описание
HD 200 PRO — это гораздо больше, чем просто наушники. Это чуткий инструмент профессионального уровня. Наушники генерируют детальный, динамичный звук, одновременно эффективно защищая от окружающего шума, чтобы вы не отвлекались от работы – дома, в студии или во время живого концерта. Закрытый тип этих наушников в сочетании с легким весом и прочной конструкцией обеспечивают высокий уровень комфорта и защиты от окружающего шума – такое сочетание свойств оптимально для работы в условиях весьма продолжительных сессий записи, концертного мониторинга или сведения аудио материала. Вы можете работать в них долго, очень долго, несколько часов и даже целые сутки. HD 200 PRO не повиснут на вас неподъемным грузом, ведь за их созданием стоит наш более чем 70-летний опыт. В HD 200 PRO используются мягкие амбушюры, подушка оголовья и 2-метровый, не сковывающий движения кабель с разъемом джек 3, 5 мм и адаптер-переходник на джек 6, 3 мм. Наушники воспроизводит звук очень высокого разрешения, выделяя каждую деталь и прекрасно передавая динамику аудио материала. Если вы хотите, чтобы микс получился идеальным – это ваш инструмент. За разумные деньги вы получаете инструмент профессионального уровня, который может работать с ноутбуком, микшерным пультом или электропиано. С HD 200 PRO вы получите немного больше удовольствия при создании любимой музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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