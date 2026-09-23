Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло Hybrid Glass для Amazfit T-Rex
Hybrid AKSPro - ГИБРИДНОЕ стекло на часы Amazfit T-Rex, Амазфит Т-Рекс это новый уровень защиты! Изготовленное из композитного материала (стекловолокна и ПЭТ), оно совмещает в себе гибкость пленки ПЭТ и превосходит прочностью закаленное стекло (не возникают трещины и сколы по краям). Олеофобное покрытие предотвращает появление следов от пальцев. Зашитное стекло обеспечивает хорошую чувствительность к касанию и не влияет на сенсорный отклик по всей поверхности дисплея. Так же совместимо со всеми ультразвуковыми датчиками отпечатка пальцев, встроенными в экран. Оно идеально прозрачное, не снижает четкость и яркость изображения, не меняет оригинальную цветопередачу экрана. Легкое в установке (полная проклейка поверхности Full Glue). Для сохранения продукта до момента поклейки, поставляется в двух транспортировочных пленках (под синей транспортировочной - нет клея. Клей находиться под прозрачной пленкой с другой стороны).
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