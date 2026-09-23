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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170 купить с доставкой в Москве
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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170

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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170 - фото 1
Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
зеленый, черный
  • Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170 - фото 1
  • Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
280 руб.  660 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 513745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170
280 руб. -58%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
зеленый, черный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
30

Описание товара Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170

Ремешок выполнен из прочного силикона, устойчив к влаге и разрывам.

Отзывы о товаре Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
зеленый, черный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Описание
Ремешок выполнен из прочного силикона, устойчив к влаге и разрывам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170 - по цене 280 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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