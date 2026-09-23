Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
зеленый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%280 руб. 660 руб.
В наличии
Код товара: 513745
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
280 руб. -58%
660 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
зеленый, черный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
30
Описание товара Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170
Ремешок выполнен из прочного силикона, устойчив к влаге и разрывам.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
зеленый, черный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Ремешок выполнен из прочного силикона, устойчив к влаге и разрывам.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Silicone Black-Yellow УТ000025170 - по цене 280 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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