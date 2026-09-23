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Защитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000024030 купить с доставкой в Москве
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Защитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000024030

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Защитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000024030
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
для Xiaomi Mi Watch
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
280 руб.  660 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 464419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Защитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000024030
280 руб. -58%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
для Xiaomi Mi Watch
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000024030

Защищает экран от пыли, грязи и механических повреждений. Легко устанавливается и не требует особого ухода.

Отзывы о товаре Защитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000024030




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
для Xiaomi Mi Watch
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает экран от пыли, грязи и механических повреждений. Легко устанавливается и не требует особого ухода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Red Line для Xiaomi Mi Watch PMMA 3D Black УТ000024030 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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