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Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный купить с доставкой в Москве
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Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный

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Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Mi Band 5
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
220 руб.  410 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 377604
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный
220 руб. -46%
410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Mi Band 5
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный

Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный Ремешок от компании BoraSCO прекрасно подходит для Xiaomi Mi Band 5. Силиконовый материал придаёт приятные тактильные ощущения, а так же устойчив к деформации.



Теги товара: детские ремешки

Отзывы о товаре Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Mi Band 5
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный Ремешок от компании BoraSCO прекрасно подходит для Xiaomi Mi Band 5. Силиконовый материал придаёт приятные тактильные ощущения, а так же устойчив к деформации.


Теги товара: детские ремешки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный - стоимость товара 220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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