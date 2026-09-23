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Шредер Гелеос УД14-5 купить с доставкой в Москве
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Шредер Гелеос УД14-5

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Шредер Гелеос УД14-5 - фото 1
Шредер Гелеос УД14-5 - фото 2
Шредер Гелеос УД14-5 - фото 3
Шредер Гелеос УД14-5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Гелеос УД14-5 - фото 1
  • Шредер Гелеос УД14-5 - фото 2
  • Шредер Гелеос УД14-5 - фото 3
  • Шредер Гелеос УД14-5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 482334
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Шредер Гелеос УД14-5
5 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
14 л
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х36х24
Вес, кг.
3.5

Описание товара Шредер Гелеос УД14-5

Используется для уничтожения бумаг дома и в небольшом офисе. Компактный и легкий.

Отзывы о товаре Шредер Гелеос УД14-5




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Характеристики
Бренд
ГЕЛЕОС
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
14 л
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Описание
Используется для уничтожения бумаг дома и в небольшом офисе. Компактный и легкий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Гелеос УД14-5 - по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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