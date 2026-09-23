Шредер Гелеос УД14-5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 482334
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
14 л
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х36х24
Вес, кг.
3.5
Описание товара Шредер Гелеос УД14-5
Используется для уничтожения бумаг дома и в небольшом офисе. Компактный и легкий.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 700 руб.1675 руб. в СплитШредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 л...
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитШредер Гелеос УМ22-4
-
В наличииЦена 11 970 руб.2993 руб. в СплитШредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4...
-
В наличииЦена 17 260 руб.4315 руб. в СплитШредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, ...
-
В наличииЦена 19 900 руб.4975 руб. в СплитШредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, ...
-
В наличииЦена 22 270 руб.5568 руб. в СплитШредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306)
-
В наличииЦена 29 400 руб.7350 руб. в СплитШредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240)
-
В наличииЦена 41 330 руб.10333 руб. в СплитШредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)
Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
14 л
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Используется для уничтожения бумаг дома и в небольшом офисе. Компактный и легкий.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, небольшого размера
Шредер Гелеос УД14-5 - по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шредер Гелеос УД14-5