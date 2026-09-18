Шредер Гелеос УМ22-5

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 331943
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Уничтожитель бумаг «ГЕЛЕОС» УМ22-5 станет хорошим помощником в работе по быстрому и надежному уничтожению важной, секретной и личной информации на любом предприятии. А также, подойдет для банков и охранных фирм, ведь он может легко измельчить банковские карточки, CD-диски и документы с металлическими частицами (скобы и скрепки). У «ГЕЛЕОС» УМ22-5 объемный пластиковый корпус и предусмотрена выдвижная корзина для бумаги на 22 литра. За один раз устройство может разрезать на мелкие частицы размером 2х8 мм до 10 листов со скоростью 75 мм/сек. Уничтожитель работает с мощностью 400 Вт и довольно бесшумно, не будет никого отвлекать от работы и не привлечет ненужного внимания. Также устройство легко передвигается с места на место, не требует особого обслуживания и легко чистится.
Уничтожитель бумаг «ГЕЛЕОС» УМ22-5 станет хорошим помощником в работе по быстрому и надежному уничтожению важной, секретной и личной информации на любом предприятии. А также, подойдет для банков и охранных фирм, ведь он может легко измельчить банковские карточки, CD-диски и документы с металлическими частицами (скобы и скрепки). У «ГЕЛЕОС» УМ22-5 объемный пластиковый корпус и предусмотрена выдвижная корзина для бумаги на 22 литра. За один раз устройство может разрезать на мелкие частицы размером 2х8 мм до 10 листов со скоростью 75 мм/сек. Уничтожитель работает с мощностью 400 Вт и довольно бесшумно, не будет никого отвлекать от работы и не привлечет ненужного внимания. Также устройство легко передвигается с места на место, не требует особого обслуживания и легко чистится.
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