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Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} купить с доставкой в Москве
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Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}

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Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 1
Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 2
Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 3
Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 1
  • Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 2
  • Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 3
  • Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 900 руб. 
Начислим 319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653477
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}
19 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
22 л
Класс секретности
уровень 3
Одновременно листов, до
10
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
5.9

Описание товара Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}

Высокопроизводительный шредер Fellowes Powershred LX65 предназначен для персонального использования в офисе. Шредер удобно размещать рядом с рабочим столом благодаря специальному вытянутому корпусу. Новый фирменный дизайн уничтожителя Fellowes поможет сделать ваш офис технологичным и современным. Уничтожитель Fellowes LX65 обладает повышенной производительностью 10 листов, высокой скоростью резки 4 м/мин и увеличенным рабочим циклом 6 мин. За рабочий цикл шредер способен уничтожить до 1000 листов без остановки. В удобную корзину объемом 22 л вмещается около 300 листов А4. Размер фрагмента резки 4x40 мм, что соответствует уровню секретности P-4 по DIN66399. В этом случае лист бумаги А4 разрезается почти на 400 частей, что гарантирует высокую защиту от несанкционированного восстановления.. Процесс уничтожения запускается автоматически при подаче бумаги в слот. Функция реверса может эффективно предотвращать бумажные заторы. Уникальная технология безопасности SafeSense мгновенно остановит шредер при касании рукой зоны подачи бумаги.

Отзывы о товаре Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты}




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
22 л
Класс секретности
уровень 3
Одновременно листов, до
10
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопроизводительный шредер Fellowes Powershred LX65 предназначен для персонального использования в офисе. Шредер удобно размещать рядом с рабочим столом благодаря специальному вытянутому корпусу. Новый фирменный дизайн уничтожителя Fellowes поможет сделать ваш офис технологичным и современным. Уничтожитель Fellowes LX65 обладает повышенной производительностью 10 листов, высокой скоростью резки 4 м/мин и увеличенным рабочим циклом 6 мин. За рабочий цикл шредер способен уничтожить до 1000 листов без остановки. В удобную корзину объемом 22 л вмещается около 300 листов А4. Размер фрагмента резки 4x40 мм, что соответствует уровню секретности P-4 по DIN66399. В этом случае лист бумаги А4 разрезается почти на 400 частей, что гарантирует высокую защиту от несанкционированного восстановления.. Процесс уничтожения запускается автоматически при подаче бумаги в слот. Функция реверса может эффективно предотвращать бумажные заторы. Уникальная технология безопасности SafeSense мгновенно остановит шредер при касании рукой зоны подачи бумаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, 4х37мм, 8 лст., 17 лтр., уничт.: скрепки,скобы,карты} - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 19900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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