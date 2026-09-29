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Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) купить с доставкой в Москве
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Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306)

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Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) - фото 1
Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) - фото 2
Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) - фото 3
Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) - фото 4
Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) - фото 1
  • Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) - фото 2
  • Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) - фото 3
  • Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) - фото 4
  • Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 490 руб. 
Начислим 344 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 420592
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306)
21 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
30
Одновременно листов, до
10
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
7.8

Описание товара Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306)

Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306)

Отзывы о товаре Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
30
Одновременно листов, до
10
Тип резки
перекрестный
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306) - по цене 21490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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