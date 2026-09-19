Top.Mail.Ru
Шредер Kobra +1 CC4 E/S купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шредер Kobra +1 CC4 E/S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шредер Kobra +1 CC4 E/S - фото 1
Шредер Kobra +1 CC4 E/S - фото 2
Шредер Kobra +1 CC4 E/S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Kobra +1 CC4 E/S - фото 1
  • Шредер Kobra +1 CC4 E/S - фото 2
  • Шредер Kobra +1 CC4 E/S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420644
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kobra
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
38.5
Класс секретности
уровень 3
Одновременно листов, до
14
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
13

Описание товара Шредер Kobra +1 CC4 E/S

Шредер Kobra +1 CC4 E/S

Отзывы о товаре Шредер Kobra +1 CC4 E/S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kobra
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
38.5
Класс секретности
уровень 3
Одновременно листов, до
14
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Kobra +1 CC4 E/S
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Kobra +1 CC4 E/S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...