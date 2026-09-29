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Шредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лтр./скобы купить с доставкой в Москве
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Шредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лтр./скобы

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Шредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лтр./скобы - фото 1
Шредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лтр./скобы - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лтр./скобы - фото 1
  • Шредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лтр./скобы - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296893
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
30
Класс секретности
уровень 5
Одновременно листов, до
15
Переработка
степплерных скоб
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, кг.
13

Описание товара Шредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лтр./скобы

Шредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лтр./скобы

Отзывы о товаре Шредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лтр./скобы




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
30
Класс секретности
уровень 5
Одновременно листов, до
15
Переработка
степплерных скоб
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-5
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лтр./скобы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лтр./скобы - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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