Top.Mail.Ru
Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 1
Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 2
Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 3
Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 4
Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 5
Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 6
Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 7
Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 1
  • Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 2
  • Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 3
  • Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 4
  • Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 5
  • Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 6
  • Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 7
  • Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653478
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр.
6 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
15 л
Класс секретности
уровень 4
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
4

Описание товара Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр.

Представленный вашему вниманию шредер Fellowes Powershred P-30C незаменим в любом офисе. С помощью этого простого в использовании, производительного и надёжного прибора вы сможете уничтожить потерявшие актуальность документы и обеспечить конфиденциальность информации. Конструкция шредера Fellowes Powershred P-30C очень проста, что облегчает работу с ним. Основные детали шредера - рабочая корзина и режущий механизм изготовлены из прочных и качественных материалов, что делает прибор более долговечным. Уровень секретности представленной модели - уровень 4. Во время работы прибором используется тип резки бумаги - фрагменты. Мощный двигатель используемый в конструкции Fellowes Powershred P-30C обеспечивает шредеру высокую производительность, благодаря чему прибор может использоваться даже в больших офисах, насчитывающих не один десяток сотрудников. В шредере Fellowes Powershred P-30C реализованы функции Автостарт/стоп, Уничтожение бумаги, Уничтожение пластиковых карт, Уничтожение скоб, Уничтожение скрепок, что позволяет значительно расширить его функциональные возможности. Большая по объёму корзина позволяет хранить большое количество измельчённой бумаги.

Отзывы о товаре Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр.




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автореверс
да
Автостарт
да
Емкость корзины
15 л
Класс секретности
уровень 4
Одновременно листов, до
6
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Представленный вашему вниманию шредер Fellowes Powershred P-30C незаменим в любом офисе. С помощью этого простого в использовании, производительного и надёжного прибора вы сможете уничтожить потерявшие актуальность документы и обеспечить конфиденциальность информации. Конструкция шредера Fellowes Powershred P-30C очень проста, что облегчает работу с ним. Основные детали шредера - рабочая корзина и режущий механизм изготовлены из прочных и качественных материалов, что делает прибор более долговечным. Уровень секретности представленной модели - уровень 4. Во время работы прибором используется тип резки бумаги - фрагменты. Мощный двигатель используемый в конструкции Fellowes Powershred P-30C обеспечивает шредеру высокую производительность, благодаря чему прибор может использоваться даже в больших офисах, насчитывающих не один десяток сотрудников. В шредере Fellowes Powershred P-30C реализованы функции Автостарт/стоп, Уничтожение бумаги, Уничтожение пластиковых карт, Уничтожение скоб, Уничтожение скрепок, что позволяет значительно расширить его функциональные возможности. Большая по объёму корзина позволяет хранить большое количество измельчённой бумаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр. - стоимость товара 6700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...