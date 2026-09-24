Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр.
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Характеристики
Описание товара Шредер Fellowes Powershred P-30C, DIN P-4, 4х34 мм, 6 лст., 15 лтр.
Представленный вашему вниманию шредер Fellowes Powershred P-30C незаменим в любом офисе. С помощью этого простого в использовании, производительного и надёжного прибора вы сможете уничтожить потерявшие актуальность документы и обеспечить конфиденциальность информации. Конструкция шредера Fellowes Powershred P-30C очень проста, что облегчает работу с ним. Основные детали шредера - рабочая корзина и режущий механизм изготовлены из прочных и качественных материалов, что делает прибор более долговечным. Уровень секретности представленной модели - уровень 4. Во время работы прибором используется тип резки бумаги - фрагменты. Мощный двигатель используемый в конструкции Fellowes Powershred P-30C обеспечивает шредеру высокую производительность, благодаря чему прибор может использоваться даже в больших офисах, насчитывающих не один десяток сотрудников. В шредере Fellowes Powershred P-30C реализованы функции Автостарт/стоп, Уничтожение бумаги, Уничтожение пластиковых карт, Уничтожение скоб, Уничтожение скрепок, что позволяет значительно расширить его функциональные возможности. Большая по объёму корзина позволяет хранить большое количество измельчённой бумаги.
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