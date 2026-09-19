Шредер Гелеос УМ22-4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 930 руб.
В наличии
Код товара: 482335
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
22 л
Класс секретности
уровень 3
Одновременно листов, до
14
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х36х24
Вес, кг.
6.5
Описание товара Шредер Гелеос УМ22-4
Уничтожитель бумаг ГЕЛЕОС УМ22-4 оптимизирован для использования в офисах. Данный прибор используется для уничтожения различных бумажных документов, оптических дисков, пластиковых карт, скрепок и скоб. За один раз он способен уничтожать до 14 листов. Режущий механизм основан на перекрестном типе резки. Уничтожитель бумаг ГЕЛЕОС УМ22-4 характеризуется вместительной корзиной объемом 22 л. Верхняя крышка оснащена простыми элементами управления и легко снимается при необходимости очистки внутренней корзины от скопленного мусора.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 990 руб.2998 руб. в СплитШредер Fellowes PowerShred LX50 FS-44060(01), черный {DIN P-4, 4...
-
В наличииЦена 17 280 руб.4320 руб. в СплитШредер Fellowes PowerShred LX41 FS-43007(01) {DIN P-4, 4х12мм, ...
-
В наличииЦена 19 920 руб.4980 руб. в СплитШредер Fellowes PowerShred LX65 FS-44007(01), черный {DIN P-4, ...
-
В наличииЦена 21 400 руб.5350 руб. в СплитШредер Cactus CS-SH-15-30-2X15 (секр.P-5)/фрагменты/15лист./30лт...
-
В наличииЦена 23 170 руб.5793 руб. в СплитШредер Fellowes PowerShred 10M (FS-46306)
-
В наличииЦена 29 400 руб.7350 руб. в СплитШредер Office Kit S240 1.9x10 (OK1910S240)
-
В наличииЦена 41 380 руб.10345 руб. в СплитШредер Fellowes AutoMax 100M (FS-46292)
-
В наличииЦена 52 470 руб.13118 руб. в СплитШредер Fellowes AutoMax 150C (FS-46801)
Бренд
Тип товара
Уничтожители бумаг
Емкость корзины
22 л
Класс секретности
уровень 3
Одновременно листов, до
14
Тип резки
перекрестная
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Уничтожитель бумаг ГЕЛЕОС УМ22-4 оптимизирован для использования в офисах. Данный прибор используется для уничтожения различных бумажных документов, оптических дисков, пластиковых карт, скрепок и скоб. За один раз он способен уничтожать до 14 листов. Режущий механизм основан на перекрестном типе резки. Уничтожитель бумаг ГЕЛЕОС УМ22-4 характеризуется вместительной корзиной объемом 22 л. Верхняя крышка оснащена простыми элементами управления и легко снимается при необходимости очистки внутренней корзины от скопленного мусора.
Шредер Гелеос УМ22-4 - по цене 9930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шредер Гелеос УМ22-4