Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%10 030 руб. 16 923 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481778
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.3
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
500
Описание товара Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940)
Sennheiser предлагает высококачественные внутриканальные наушники, которые сочетают в себе классический дизайн и отличные характеристики звучания. Эти наушники выполнены в элегантном черном цвете и подключаются к устройствам с помощью 1,3-метрового отсоединяемого кабеля с разъемом jack 3.5 mm, что обеспечивает удобство и мобильность.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 990 руб.2498 руб. в СплитНаушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White
-
В наличииЦена 10 180 руб.2545 руб. в СплитНаушники Logitech Headset G733 LightSpeed (981-000943) White
-
В наличииЦена 10 180 руб.2545 руб. в СплитНаушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue
-
В наличииЦена 10 180 руб.2545 руб. в СплитНаушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892)
-
В наличииЦена 11 380 руб.2845 руб. в СплитНаушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA
-
В наличииЦена 12 270 руб.3068 руб. в СплитНаушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000
-
В наличииЦена 13 210 руб.3303 руб. в СплитНаушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA
-
В наличииЦена 13 890 руб.3473 руб. в СплитНаушники Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm
-
В наличииЦена 15 030 руб.3758 руб. в СплитНаушники Marshall Motif II ANC Black
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic
-
В наличииЦена 25 590 руб.6398 руб. в СплитНаушники Marshall Monitor III ANC Black
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.3
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Sennheiser предлагает высококачественные внутриканальные наушники, которые сочетают в себе классический дизайн и отличные характеристики звучания. Эти наушники выполнены в элегантном черном цвете и подключаются к устройствам с помощью 1,3-метрового отсоединяемого кабеля с разъемом jack 3.5 mm, что обеспечивает удобство и мобильность.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Sennheiser IE 100 PRO BLACK (508940)