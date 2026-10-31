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Пассатижи NWS CombiMax 109-69-180 купить с доставкой в Москве
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Пассатижи NWS CombiMax 109-69-180

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Пассатижи NWS CombiMax 109-69-180 - фото 1
Пассатижи NWS CombiMax 109-69-180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручной инструмент
  • Пассатижи NWS CombiMax 109-69-180 - фото 1
  • Пассатижи NWS CombiMax 109-69-180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475641
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пассатижи NWS CombiMax 109-69-180
2 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NWS
Тип товара
Ручной инструмент
Размеры в упаковке, см
20х10х2
Вес, г.
240

Описание товара Пассатижи NWS CombiMax 109-69-180

Пассатижи 180мм, С5.2, Н2.2, К12 NWS CombiMax 109-69-180 предназначаются для резки мягкой и твердой проволоки вручную. Инструмент прост и удобен в работе. Он обладает усиленной конструкцией и оптимизированной рычажной передачей, которая позволяет работать с минимальным риском переутомления кисти руки. Пассатижи подходят для частого использования и интенсивных нагрузок, так как полностью выполнены из высококачественной инструментальной стали методом ковки, дополнительно закаленной в масле.



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Отзывы о товаре Пассатижи NWS CombiMax 109-69-180




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Характеристики
Бренд
NWS
Тип товара
Ручной инструмент
Описание
Пассатижи 180мм, С5.2, Н2.2, К12 NWS CombiMax 109-69-180 предназначаются для резки мягкой и твердой проволоки вручную. Инструмент прост и удобен в работе. Он обладает усиленной конструкцией и оптимизированной рычажной передачей, которая позволяет работать с минимальным риском переутомления кисти руки. Пассатижи подходят для частого использования и интенсивных нагрузок, так как полностью выполнены из высококачественной инструментальной стали методом ковки, дополнительно закаленной в масле.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пассатижи NWS CombiMax 109-69-180 - по цене 2870 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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