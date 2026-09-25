Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22068, 300 мм
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Характеристики
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 742402
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Загружаем...
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Загружаем...
3 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х11х2
Вес, г.
750
Описание товара Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22068, 300 мм
Клещи переставные-гаечный ключ KRAFTOOL – профессиональный инструмент с постоянно параллельными губкам. Заменит набор из всех ключей и обеспечит полную сохранность хромированного крепежа. Преимущества: Ход захватных губок обеспечивает быстрое затягивание и ослабление винтовых крепежей по принципу трещетки Плавная и быстрая настройка нажатием кнопки Не повреждает грани хромированных деталей, благодаря плотному прилеганию параллельно сводимых захватных губок Уникальная конструкция исключает случайную перестановку и проскальзывание шарнира Подходит для сгибания и сдавливания обрабатываемых деталей Высокая сила зажима благодаря 10-кратному увеличению усилиия на рукоятке. Закалка до 50 HRC
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Клещи переставные-гаечный ключ KRAFTOOL – профессиональный инструмент с постоянно параллельными губкам. Заменит набор из всех ключей и обеспечит полную сохранность хромированного крепежа. Преимущества: Ход захватных губок обеспечивает быстрое затягивание и ослабление винтовых крепежей по принципу трещетки Плавная и быстрая настройка нажатием кнопки Не повреждает грани хромированных деталей, благодаря плотному прилеганию параллельно сводимых захватных губок Уникальная конструкция исключает случайную перестановку и проскальзывание шарнира Подходит для сгибания и сдавливания обрабатываемых деталей Высокая сила зажима благодаря 10-кратному увеличению усилиия на рукоятке. Закалка до 50 HRC
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22068, 300 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3930 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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