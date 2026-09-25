Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22067, 250 мм
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Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб.
В наличии
Код товара: 742399
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х7х4
Вес, г.
600
Описание товара Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22067, 250 мм
Клещи переставные-гаечный ключ KRAFTOOL 22067 предназначены для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Защитные эластичные накладки для дополнительной защиты крепежа. Ход захватных губок обеспечивает быстрое затягивание и ослабление винтовых крепежей по принципу трещетки. Плавная и быстрая настройка нажатием кнопки. Не повреждает грани хромированных деталей, благодаря плотному прилеганию параллельно сводимых захватных губок. Уникальная конструкция исключает случайную перестановку и проскальзывание шарнира. Удобные двухкомпонентные рукоятки. Подходит для сгибания и сдавливания обрабатываемых деталей. Высокая сила зажима благодаря 10-кратному увеличению усилия на рукоятке. Рабочие поверхности закалены до 50 HRC.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Клещи переставные-гаечный ключ KRAFTOOL 22067 предназначены для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Защитные эластичные накладки для дополнительной защиты крепежа. Ход захватных губок обеспечивает быстрое затягивание и ослабление винтовых крепежей по принципу трещетки. Плавная и быстрая настройка нажатием кнопки. Не повреждает грани хромированных деталей, благодаря плотному прилеганию параллельно сводимых захватных губок. Уникальная конструкция исключает случайную перестановку и проскальзывание шарнира. Удобные двухкомпонентные рукоятки. Подходит для сгибания и сдавливания обрабатываемых деталей. Высокая сила зажима благодаря 10-кратному увеличению усилия на рукоятке. Рабочие поверхности закалены до 50 HRC.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22067, 250 мм - купить по цене 3260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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