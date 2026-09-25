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Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм купить с доставкой в Москве
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Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм

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Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм - фото 1
Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм - фото 2
Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм - фото 3
Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм - фото 4
Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм - фото 1
  • Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм - фото 2
  • Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм - фото 3
  • Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм - фото 4
  • Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742401
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х4
Вес, г.
850

Описание товара Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм

Клещи переставные-гаечный ключ KRAFTOOL 22069 предназначены для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Защитные эластичные накладки для дополнительной защиты крепежа. Ход захватных губок обеспечивает быстрое затягивание и ослабление винтовых крепежей по принципу трещетки. Плавная и быстрая настройка нажатием кнопки. Не повреждает грани хромированных деталей, благодаря плотному прилеганию параллельно сводимых захватных губок. Уникальная конструкция исключает случайную перестановку и проскальзывание шарнира. Удобные двухкомпонентные рукоятки. Подходит для сгибания и сдавливания обрабатываемых деталей. Высокая сила зажима благодаря 10-кратному увеличению усилиия на рукоятке. Рабочие поверхности закалены до 50 HRC.



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Отзывы о товаре Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Клещи переставные-гаечный ключ KRAFTOOL 22069 предназначены для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Защитные эластичные накладки для дополнительной защиты крепежа. Ход захватных губок обеспечивает быстрое затягивание и ослабление винтовых крепежей по принципу трещетки. Плавная и быстрая настройка нажатием кнопки. Не повреждает грани хромированных деталей, благодаря плотному прилеганию параллельно сводимых захватных губок. Уникальная конструкция исключает случайную перестановку и проскальзывание шарнира. Удобные двухкомпонентные рукоятки. Подходит для сгибания и сдавливания обрабатываемых деталей. Высокая сила зажима благодаря 10-кратному увеличению усилиия на рукоятке. Рабочие поверхности закалены до 50 HRC.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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