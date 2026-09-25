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Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22070, 400 мм купить с доставкой в Москве
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Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22070, 400 мм

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Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22070, 400 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 930 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22070, 400 мм
9 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х11х3
Вес, кг.
1.72

Описание товара Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22070, 400 мм

Клещи переставные KRAFTOOL 22070, предназначены для выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ. Профессиональный инструмент с постоянно параллельными губкам. Заменит набор из всех ключей и обеспечит полную сохранность хромированного крепежа. Применяется для слесарных, монтажных и ремонтных работ. Не повреждает даже хромированный крепеж. Плавная и быстрая настройка нажатием кнопки. Работа без перехвата по принципу трещотки. Уникальная конструкция исключает случайную перестановку шарнира. Подходит для сгибания и сдавливания деталей. 10-кратное увеличение усилиия.



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Отзывы о товаре Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22070, 400 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Описание
Клещи переставные KRAFTOOL 22070, предназначены для выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ. Профессиональный инструмент с постоянно параллельными губкам. Заменит набор из всех ключей и обеспечит полную сохранность хромированного крепежа. Применяется для слесарных, монтажных и ремонтных работ. Не повреждает даже хромированный крепеж. Плавная и быстрая настройка нажатием кнопки. Работа без перехвата по принципу трещотки. Уникальная конструкция исключает случайную перестановку шарнира. Подходит для сгибания и сдавливания деталей. 10-кратное увеличение усилиия.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22070, 400 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9930 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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