Длинногубцы NWS 140-69-170
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Длинногубцы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
В наличии
Код товара: 475604
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х9х3
Вес, г.
145
Описание товара Длинногубцы NWS 140-69-170
Прямые длинногубцы с резцом 170мм NWS 140-69-170 - это специализированный ручной инструмент, который предназначен для выполнения тонких радиомонтажных работ. Полукруглые губки, заостренные на концах, имеют зубчатую поверхность для более надежного захвата и удержания заготовок. Режущие кромки дополнительно закалены индуктивным методом, подходят для резки проволоки различной твердости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитПлоскогубцы для гибки Kraftool Bent XL 23286, 150 мм, / 6?
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитПлоскогубцы комбинированные Gross (16989)
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитПереставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-30, 300 мм
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитПассатижи NWS CombiMax 109-69-180
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитПассатижи NWS 109-69-165
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитКлещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22065, 250 м...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитКлещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22067, 250...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКлещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench 22068, 300 м...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитКлещи переставные-гаечный ключ Kraftool Vise-Wrench X 22069, 300...
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитПлоскогубцы Felo 58001640
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитОбжимные клещи для тросовых зажимов ЗУБР КОТ-60 23348-60, 600 мм
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитПереставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-40, 400 мм
Прямые длинногубцы с резцом 170мм NWS 140-69-170 - это специализированный ручной инструмент, который предназначен для выполнения тонких радиомонтажных работ. Полукруглые губки, заостренные на концах, имеют зубчатую поверхность для более надежного захвата и удержания заготовок. Режущие кромки дополнительно закалены индуктивным методом, подходят для резки проволоки различной твердости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Длинногубцы NWS 140-69-170 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Длинногубцы NWS 140-69-170