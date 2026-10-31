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Длинногубцы NWS 140-69-170 купить с доставкой в Москве
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Длинногубцы NWS 140-69-170

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Длинногубцы NWS 140-69-170 - фото 1
Длинногубцы NWS 140-69-170 - фото 2
Длинногубцы NWS 140-69-170 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Длинногубцы
  • Длинногубцы NWS 140-69-170 - фото 1
  • Длинногубцы NWS 140-69-170 - фото 2
  • Длинногубцы NWS 140-69-170 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475604
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Длинногубцы NWS 140-69-170
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NWS
Тип товара
Длинногубцы
Размеры в упаковке, см
23х9х3
Вес, г.
145

Описание товара Длинногубцы NWS 140-69-170

Прямые длинногубцы с резцом 170мм NWS 140-69-170 - это специализированный ручной инструмент, который предназначен для выполнения тонких радиомонтажных работ. Полукруглые губки, заостренные на концах, имеют зубчатую поверхность для более надежного захвата и удержания заготовок. Режущие кромки дополнительно закалены индуктивным методом, подходят для резки проволоки различной твердости.



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Отзывы о товаре Длинногубцы NWS 140-69-170




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Характеристики
Бренд
NWS
Тип товара
Длинногубцы
Описание
Прямые длинногубцы с резцом 170мм NWS 140-69-170 - это специализированный ручной инструмент, который предназначен для выполнения тонких радиомонтажных работ. Полукруглые губки, заостренные на концах, имеют зубчатую поверхность для более надежного захвата и удержания заготовок. Режущие кромки дополнительно закалены индуктивным методом, подходят для резки проволоки различной твердости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Длинногубцы NWS 140-69-170 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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