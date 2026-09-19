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Шариковая ручка Parker IM Premium 2143644 купить с доставкой в Москве
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Шариковая ручка Parker IM Premium 2143644

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Шариковая ручка Parker IM Premium 2143644 - фото 1
Шариковая ручка Parker IM Premium 2143644 - фото 2
Шариковая ручка Parker IM Premium 2143644 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
  • Шариковая ручка Parker IM Premium 2143644 - фото 1
  • Шариковая ручка Parker IM Premium 2143644 - фото 2
  • Шариковая ручка Parker IM Premium 2143644 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474713
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
лак, латунь, нержавеющая сталь, позолота
Механизм
нажимной
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
золотистый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
64

Описание товара Шариковая ручка Parker IM Premium 2143644

Модернизация премиальной линейки. С представлением новой отделки примиальная линейка IM становится еще более современной, модной и соответствующей вкусам миллениумов.Элегантная и иконическая отделка с актуальным геометрическим рисунком, по-прежнему, привлекательна для аудитории молодых людей, которые хотят ненавязчиво продемонстрировать свой статус.Дополняет существующий ассортимент.Новый цвет удачно дополняет коллекцию IM, одновременно компенсируя уход цветных позиций из ассортимента IM & Urban.

Отзывы о товаре Шариковая ручка Parker IM Premium 2143644




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Материал корпуса
лак, латунь, нержавеющая сталь, позолота
Механизм
нажимной
Толщина письма
1
Цвет
синий
Цвет корпуса
золотистый
Страна производитель
Китай
Описание
Модернизация премиальной линейки. С представлением новой отделки примиальная линейка IM становится еще более современной, модной и соответствующей вкусам миллениумов.Элегантная и иконическая отделка с актуальным геометрическим рисунком, по-прежнему, привлекательна для аудитории молодых людей, которые хотят ненавязчиво продемонстрировать свой статус.Дополняет существующий ассортимент.Новый цвет удачно дополняет коллекцию IM, одновременно компенсируя уход цветных позиций из ассортимента IM & Urban.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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