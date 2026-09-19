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Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787 купить с доставкой в Москве
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Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787

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Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787 - фото 1
Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787 - фото 2
Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
  • Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787 - фото 1
  • Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787 - фото 2
  • Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб. 
Начислим 275 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474718
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787
17 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
280

Описание товара Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787

Продолжая эволюцию коллекции Sonnet Premium, которая началась со специального выпуска в 2018 г, Parker выпускает новые современные отделки, сочетая технические разработки и элегантный внешний вид.,

Отзывы о товаре Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Описание
Продолжая эволюцию коллекции Sonnet Premium, которая началась со специального выпуска в 2018 г, Parker выпускает новые современные отделки, сочетая технические разработки и элегантный внешний вид.,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119787 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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