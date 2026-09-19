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Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119783 купить с доставкой в Москве
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Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119783

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Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119783 - фото 1
Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119783 - фото 2
Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119783 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
  • Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119783 - фото 1
  • Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119783 - фото 2
  • Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119783 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474717
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Механизм
поворотный
Толщина письма
1
Цвет
черный
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
280

Описание товара Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119783

Продолжая эволюцию коллекции Sonnet Premium, которая началась со специального выпуска в 2018 г, Parker выпускает новые современные отделки, сочетая технические разработки и элегантный внешний вид.

Отзывы о товаре Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119783




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Шариковые ручки
Механизм
поворотный
Толщина письма
1
Цвет
черный
Цвет корпуса
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Продолжая эволюцию коллекции Sonnet Premium, которая началась со специального выпуска в 2018 г, Parker выпускает новые современные отделки, сочетая технические разработки и элегантный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шариковая ручка Parker Sonnet Premium 2119783 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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