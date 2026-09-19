Шариковая ручка Waterman Expert DeLuxe 2119256
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Характеристики
Тип товара
Шариковые ручки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 150 руб.
В наличии
Код товара: 474724
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 150 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
270
Описание товара Шариковая ручка Waterman Expert DeLuxe 2119256
Отделка тщательно отполированное многослойное покрытие высококачественным и особо прочным серым лаком с эффектом металлик, брендованное кольцо украшено оригинальной гравировкой Waterman Paris, отдельные элементы дизайна - покрытие черным рутением. Особенности используются стандартные стержни Waterman для шариковых ручек специальный выпуск, будет доступен только 24 месяца начиная с февраля 2021 года сделано во Франции с использованием мастерства и экспертизы с более чем 130 летним опытом единственная коллекция, где элементы дизайна покрыты черным рутением, а перо из нержавеющей стали черным PVD
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Отделка тщательно отполированное многослойное покрытие высококачественным и особо прочным серым лаком с эффектом металлик, брендованное кольцо украшено оригинальной гравировкой Waterman Paris, отдельные элементы дизайна - покрытие черным рутением. Особенности используются стандартные стержни Waterman для шариковых ручек специальный выпуск, будет доступен только 24 месяца начиная с февраля 2021 года сделано во Франции с использованием мастерства и экспертизы с более чем 130 летним опытом единственная коллекция, где элементы дизайна покрыты черным рутением, а перо из нержавеющей стали черным PVD
Шариковая ручка Waterman Expert DeLuxe 2119256 - по цене 12150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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