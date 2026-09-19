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Смеситель Lemark Evitta (LM0503C) для душа купить с доставкой в Москве
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Смеситель Lemark Evitta (LM0503C) для душа

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Смеситель Lemark Evitta (LM0503C) для душа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
7 395 руб.  8 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471881
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.8
Страна бренда
Узбекистан
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
излив отсутствует
Особенности
душевая лейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х9
Вес, кг.
2.34

Описание товара Смеситель Lemark Evitta (LM0503C) для душа

Серия смесителей EVITTA. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление, 1-функциональная лейка ?100х225 мм Металлическая рукоятка </span>



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Отзывы о товаре Смеситель Lemark Evitta (LM0503C) для душа




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.8
Страна бренда
Узбекистан
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
излив отсутствует
Особенности
душевая лейка
Страна производитель
Китай
Описание
Серия смесителей EVITTA. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление, 1-функциональная лейка ?100х225 мм Металлическая рукоятка </span>


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