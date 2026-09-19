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Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111) купить с доставкой в Москве
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Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111)

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Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111) - фото 1
Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111) - фото 2
Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
  • Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111) - фото 1
  • Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111) - фото 2
  • Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470736
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
23х19х8
Вес, г.
490

Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111)

Строгая форма и зеркальный блеск коллекции полностью подтверждает её название. Благодаря естественному цвету полированного металла и качественному слою хрома, нам удалось достигнуть сияющего эффекта на поверхности аксессуаров. Широкая площадь отражения собирает в себе свет со всех уголков и многократно преломляет его в своих формах. Коллекция ?Style? комплектуется колбами из качественной керамики и крепежной пластиной из долговечной латуни. Материалы и технологии обработки, используемые в производстве, исключают возникновение коррозии на поверхности изделий. Качество изделий рассчитано на долгосрочное использование в помещениях с высокой влажностью и постоянным контактом с водой.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель FIXSEN Style полукольцо (FX-41111)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Строгая форма и зеркальный блеск коллекции полностью подтверждает её название. Благодаря естественному цвету полированного металла и качественному слою хрома, нам удалось достигнуть сияющего эффекта на поверхности аксессуаров. Широкая площадь отражения собирает в себе свет со всех уголков и многократно преломляет его в своих формах. Коллекция ?Style? комплектуется колбами из качественной керамики и крепежной пластиной из долговечной латуни. Материалы и технологии обработки, используемые в производстве, исключают возникновение коррозии на поверхности изделий. Качество изделий рассчитано на долгосрочное использование в помещениях с высокой влажностью и постоянным контактом с водой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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