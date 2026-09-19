Полотенцедержатель FIXSEN Square трубчатый (FX-93101A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Square трубчатый (FX-93101A)
Легкий и лаконичный дизайн сочетается с функциональностью и удобством. Сверхтонкое литое основание толщиной всего 4 миллиметра позволяет почувствовать свободу окружающего пространства в лучших традициях минимализма. Отсутствие излишнего декора, все максимально сдержанно и аккуратно. Изделия полностью выполнены из качественного металла с хромовым покрытием и не подвержены изменению цвета и жесткости. Благодаря креплению на двустороннюю вспененную ленту VHBTM аксессуары надежно закрепляются практически на любую поверхность в течении 15 секунд. Клеевой слой акриловой ленты плотно прилегает даже к пористым поверхностям и способен выдерживать значительные нагрузки. Универсальное крепление легко демонтируется, не оставляя следов на стене. При необходимости аксессуары легко переместить на другое место, используя сменные клеевые пластины.
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