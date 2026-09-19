Top.Mail.Ru
Подстаканник FIXSEN Luksor двойной (FX-71607B) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Подстаканник FIXSEN Luksor двойной (FX-71607B)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Подстаканник FIXSEN Luksor двойной (FX-71607B) - фото 1
Подстаканник FIXSEN Luksor двойной (FX-71607B) - фото 2
Подстаканник FIXSEN Luksor двойной (FX-71607B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
  • Подстаканник FIXSEN Luksor двойной (FX-71607B) - фото 1
  • Подстаканник FIXSEN Luksor двойной (FX-71607B) - фото 2
  • Подстаканник FIXSEN Luksor двойной (FX-71607B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470541
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
21х19х11
Вес, г.
820

Описание товара Подстаканник FIXSEN Luksor двойной (FX-71607B)

Нестандартный чёрный цвет коллекции подчеркнут полированными золотистыми вставками. Керамические колбы черного цвета передают всю глубину отражающихся поверхностей. Металлические части аксессуаров покрыты долговечной эмалью, которая рассеивает свет, падающий на их поверхности. Сложное сочетание глянца и полуматовой текстуры создают неповторимый вид изделия. Покрытие эмалью надежно защищает изделие от воздействия влаги и легко моется теплой водой. Проверенная временем система крепления аксессуаров данной серии надежно зарекомендовала себя как одна из наиболее надежных. Прочность установки достигается за счет ребер жесткости, фиксирующих аксессуар на основании и предотвращающих его вращение.

Отзывы о товаре Подстаканник FIXSEN Luksor двойной (FX-71607B)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Нестандартный чёрный цвет коллекции подчеркнут полированными золотистыми вставками. Керамические колбы черного цвета передают всю глубину отражающихся поверхностей. Металлические части аксессуаров покрыты долговечной эмалью, которая рассеивает свет, падающий на их поверхности. Сложное сочетание глянца и полуматовой текстуры создают неповторимый вид изделия. Покрытие эмалью надежно защищает изделие от воздействия влаги и легко моется теплой водой. Проверенная временем система крепления аксессуаров данной серии надежно зарекомендовала себя как одна из наиболее надежных. Прочность установки достигается за счет ребер жесткости, фиксирующих аксессуар на основании и предотвращающих его вращение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подстаканник FIXSEN Luksor двойной (FX-71607B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...