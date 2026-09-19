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Вешалка с бусинами PV-B купить с доставкой в Москве
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Вешалка с бусинами PV-B

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Вешалка с бусинами PV-B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалки для одежды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468808
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Характеристики

Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Вешалки для одежды
Размеры в упаковке, см
39х23х1
Вес, г.
114

Описание товара Вешалка с бусинами PV-B

Вешалка с бусинами Рыжий кот PV-B 311336 обеспечивает функциональное хранение одежды и хорошее настроение. Изготовлена из металла, бусины - пластик

Отзывы о товаре Вешалка с бусинами PV-B




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Характеристики
Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Вешалки для одежды
Описание
Вешалка с бусинами Рыжий кот PV-B 311336 обеспечивает функциональное хранение одежды и хорошее настроение. Изготовлена из металла, бусины - пластик
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка с бусинами PV-B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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