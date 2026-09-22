Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка
Материал
металл
Ширина, см
37
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719928
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вешалка
Материал
металл
Ширина, см
37
Высота, см
171
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х47х11
Вес, кг.
8.91
Описание товара Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441
Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441
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Бренд
Тип товара
Вешалка
Материал
металл
Ширина, см
37
Высота, см
171
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441
Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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