Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
черный, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
В наличии
Код товара: 719927
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
черный, хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х43х12
Вес, кг.
10.18
Описание товара Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436
Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-870" с прочными металлическими крючками для верхней одежды, головных уборов и зонтов - функциональное решение для хранения вещей в офисе и дома. Оснащена пятью прочными металлическими крючками для головных уборов и верхней одежды, способных выдержать общую нагрузку до 10 кг. Также есть три дополнительных крючка для сумок. Бесспорное преимущество данной модели - основание из натурального мрамора, которое не только делает дизайн каждой вешалки особенным, но обеспечивает высококлассную устойчивость даже при полной нагрузке. Дополнительно вешалка-стойка оснащена крючком для зонтов. Комплект поставляется в разобранном виде. Размер - 1820х370х370 мм.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
черный, хром
Страна производитель
Китай
Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-870" с прочными металлическими крючками для верхней одежды, головных уборов и зонтов - функциональное решение для хранения вещей в офисе и дома. Оснащена пятью прочными металлическими крючками для головных уборов и верхней одежды, способных выдержать общую нагрузку до 10 кг. Также есть три дополнительных крючка для сумок. Бесспорное преимущество данной модели - основание из натурального мрамора, которое не только делает дизайн каждой вешалки особенным, но обеспечивает высококлассную устойчивость даже при полной нагрузке. Дополнительно вешалка-стойка оснащена крючком для зонтов. Комплект поставляется в разобранном виде. Размер - 1820х370х370 мм.
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - стоимость товара 3410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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